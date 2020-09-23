MEB: EBA'daki sorun siber saldırı ve yoğunluk kaynaklı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Eylül Salı günü Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimde yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu" yaşandığı belirtildi. "Bunun yanı sıra, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi.

MEB 08.30 – 12.00 saatleri arasında karşılaşılan erişim sorunlarının "vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme” kavuşturulduğunu duyurdu.

Uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle bir öğrencinin gün içerisinde işleyebileceği canlı ders sayısının da artırıldığı belirtilen açıklamada "Eş zamanlı kullanım kaynaklı ortaya çıkan durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.