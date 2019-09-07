MEB, eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan verilere göre, Türkiye'de örgün eğitim alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor.

MEB tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2018-2019" verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 394 bin 125'i erkek, 8 milyon 714 bin 735'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerden 15 milyon 88 bin 592'si resmi, 1 milyon 440 bin 577'si özel ve 1 milyon 579 bin 691'i ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 727 bin 273'ü erkek, 7 milyon 361 bin 319'u kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 787 bin 958 erkek, 652 bin 619 kız öğrenci eğitim görüyor.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 878 bin 894'ünü erkekler, 700 bin 797'sini kızlar oluşturuyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 564 bin 813'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 267 bin 378'i ilkokulda, 5 milyon 627 bin 75'i ortaokulda, 5 milyon 649 bin 594'ü ortaöğretimde bulunuyor.