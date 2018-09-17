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MEB, eğitim ve öğretim desteği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, "http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/ookeod/" adresinden öğrenilebilecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

MEB, eğitim ve öğretim desteği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, "http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/ookeod/" adresinden öğrenilebilecek.


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