MEB, eğitimde teknoloji kullanımını masaya yatırıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, üç boyutlu teknolojiler, robotik eğitimi, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka gibi konuların ele alınacağı "FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi" başladı. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ATO Congresium'da düzenlenen zirvede, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının, bildiriler ve atölye çalışmalarıyla düşünce ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanıyor. Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki eğitim sistemini geliştirmek için büyük motivasyona sahip olduklarını belirterek, zirvenin katılımcılarının da aynı duyguları taşıdığını, bu sayede amaçladıkları seviyeye ulaşacaklarını ifade etti. Teknolojinin akıllara sadece olumlu veya olumsuz düşünceler getirmesinin doğru olmadığını anlatan Selçuk, "Teknoloji dediğimizde çok olumlu şeyler düşünüyorsak, teknolojinin gücü artıkça ölümün de gücünün artığını unutmuşuz demektir. Teknoloji dediğimizde sadece olumsuz şeyler düşünüyorsak, insanlığın ilerlemesinde teknolojinin yerini, gücünü, önemini dışlıyoruz demektir." diye konuştu.

Selçuk, teknolojiden mümkün olduğunca yararlanılması gerektiğini, temel ihtiyaçların giderilmesinin ardından, teknoloji ile eğitime ciddi katkılar sağlanabileceğini bildirdi. - Bakanlığın teknolojiye yaklaşım biçimi Bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nda teknoloji konusundaki yaklaşımlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk, "Biz teknolojinin araçsallığı üzerinden sağlıklı bir pozisyonlama yapabilirsek, amaç-araç ilişkisini de bir dengeye oturturuz. Eğer teknoloji amaç haline gelirse ve bizim işimizin başlatıcı ögesi haline gelirse o zaman bir sorunumuz var demektir. Teknoloji, şekerin suyun içine sızdığı gibi bizim bütün süreçlerimize işler olarak yansırsa, o zaman biz teknoloji ile çok daha sağlıklı bir ilişki kurmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu. Bakanlığın teknolojiye yaklaşım biçimine değinen Selçuk, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bundan sonraki teknoloji yaklaşımı, süreç tabanlı, işlevleri dikkate alan ama teknolojinin amaçsallığı ve araçsallığı arasındaki dengeyi gözeten, içerik üzerinde yoğunlaşan, herhangi bir teknolojik uygulamayı icraata geçirmeden önce bu teknolojinin gerektirdiği öğretmen eğitimi, öğrenci eğitimi, müfredat hazırlıkları vesaire tamamladıktan sonra sistemi teknoloji ile karşılaştırmayı zaruret olarak görüyoruz."

- "Teknolojinin gereğinden fazla önemsenmesi veya önemsizleştirilmesi doğru değil" Selçuk, teknolojinin gereğinden fazla önemsenmesi veya önemsizleştirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Teknolojinin hukukunu korumak istiyoruz. Hadisenin ve eşyanın tabiatını zorlamadan bu meseleye dahil olmak istiyoruz. Eğitim Teknolojileri Zirvesi de teknoloji ile ilişkimizin ne kadar yoğun olması gerektiğine dair mesajımızı örtülü ve açık biçimde içeriyor." dedi. Konuşmasının sonunda zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, gelecek yıllarda yeni çalışmalarla zirvenin devam etmesi temennisinde bulundu. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz da iki gün sürecek zirvede, eğitim ve teknoloji alanında 20 konuda yaklaşık 160 bildiri, 40 oturum, 64 atölye çalışması ve 5 panelin yer alacağını bildirdi. Zirvenin, öğrencilerin bilgi birikimleri ve yeteneklerini üretime dönüştürebilmesi ve vasıflı bireyler olabilmeleri için teknolojiyi bir araç olarak aktif bir şekilde kullanmalarına vesile olduğunu aktaran Yılmaz, içerik geliştirmeye, mevcut altyapıyı daha verimli kullanmaya odaklanacaklarını, Eğitim Bilişim Ağını (EBA) da zenginleştireceklerini kaydetti.