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MEB "eğitimde yapay zeka uygulamaları" için İTÜ ile el sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İTÜ ile iş birliği yaptı - MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zeka uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı artırılacak - Yapay zeka, ilgili programların müfredatına da dahil edilecek. İTÜ, bu konularda MEB çalışmalarına destek verecek - Bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Yapay zeka uygulamaları hayatın tüm alanlarına girmeye başladı. Eğitimde de yapay zeka uygulamaları artık yaygın bir şekilde gündeme geldi. MEB olarak bu konudaki planlamalarımızda ilk adımı İTÜ ile attık"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca arasında İTÜ'de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zeka uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı artırılacak.

Yapay zeka ile öğrencilerin kariyer planlaması konusunda ortak çalışmaların yürütüleceği protokol kapsamında ayrıca ilk kez öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bireyselleştirilmiş eğitim içerik ve ortamlarının oluşturulması hedeflenecek.

Ayrıca MEB'in Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde ortak geliştirilecek yapay zeka uygulamaları kullanılacak. Böylece eğitim politikalarının oluşturulmasında yapay zeka teknolojisi de destek olarak kullanılabilecek.

Ayrıca İTÜ, MEB personelinin yapay zeka konusunda eğitimine de destek olacak.

- Yapay zeka eğitime giriyor

MEB, yapay zeka konusunu ilgili programların müfredatına dahil etmeye hazırlanıyor.

İş birliği protokolü kapsamında İTÜ, bu konularda da MEB çalışmalarına destek verecek. Bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zeka konusunda İTÜ tarafından eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili mevcut müfredat da bu kapsamda güncellenecek. Ayrıca iş birliği kapsamında yapay zeka teknolojilerinin ve uygulamalarının riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek.

- Üç adımlı çalışma planı hazırlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka uygulamalarının hayatın tüm alanlarına girmeye başladığını dile getirdi.

Eğitimde de yapay zeka uygulamalarının artık yaygın bir şekilde gündeme geldiğine işaret eden Özer, özellikle Çin, ABD, Fransa, Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi ülkelerin bu konuda önemli mesafeler aldığına dikkati çekti.

MEB olarak bu konudaki planlamalarında ilk adımı İTÜ ile attıklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında üç adımlı bir çalışma planı ortaya koyuyoruz. Birinci adım, öğrenciye kişisel gelişimine katkıda bulunmak üzere bireyselleştirilmiş öğrenim materyalleri hazırlanmasını, rehberlik hizmetleri sunulmasını ve sistem bazında ise Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde kullanılmak üzere yapay zeka uygulamaları geliştirilmesini kapsıyor.

İkinci adım, öğrencileri yapay zeka teknolojilerinin yaygın olarak kullanılacağı geleceğe hazırlamak için yapay zeka becerilerinin tanımlanması ve öğrencilere kazandırılması için ortak yürütülecek çalışmaları kapsıyor. Bu kapsamda öğretim programlarında yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine İTÜ tarafından yapay zeka konusunda eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili mevcut öğretim programları da bu kapsamda güncellenecek. Son olarak ortak yürütülecek çalışmalarla okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik yapay zeka teknolojilerinin ve uygulamalarının riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapay zeka konusunda atılan adımlara verecekleri destek için İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

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