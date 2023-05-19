MEB EKYS ne zaman? EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, MEB EKYS ne zaman, hangi gün? EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

MEB EKYS NE ZAMAN?

2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

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EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur.

