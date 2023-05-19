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MEB EKYS ne zaman? EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

19.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB EKYS sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen EKYS için geri sayım başladı. Sınav giriş yerleri de belli oldu. Peki, 2023 MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

MEB EKYS ne zaman? EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, MEB EKYS ne zaman, hangi gün? EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

MEB EKYS NE ZAMAN?

2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ösym

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur.

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