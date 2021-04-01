MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları için geri sayım

MEB EKYS sınavlarına başvurular 5 – 11 Şubat tarihleri arasında alınmış ve 14 Mart Pazar günü ise sınav merkezlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti. EKYS, MEB’e bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için girilen bir sınavdır. Açıklanan bilgilere göre sınav tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların adreslerine tekrar yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası olan AİS üzerinden kendi TC Kimlik numaraları ve e-Devlet ya da ÖSYM şifreleri ile sonuçlarını görebilecekler.

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

EKYS SONUÇ SORGULAMA

EKYS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T. C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak.