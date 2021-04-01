HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları için geri sayım

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları için geri sayım

01.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EKYS sınavı, 14 Mart 2021 Pazar tarihinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, 50 il ve 52 sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Adaylara sınavda 80 soru için 150 dakika süre verildi. MEB EKYS sınavının gerçekleşmesinin üzerinden iki hafta geçmesinin ardından ise adaylar sınav sonuçlarını merak etmeye başladı.

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları için geri sayım

MEB EKYS sınavlarına başvurular 5 – 11 Şubat tarihleri arasında alınmış ve 14 Mart Pazar günü ise sınav merkezlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti. EKYS, MEB’e bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için girilen bir sınavdır. Açıklanan bilgilere göre sınav tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların adreslerine tekrar yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası olan AİS üzerinden kendi TC Kimlik numaraları ve e-Devlet ya da ÖSYM şifreleri ile sonuçlarını görebilecekler.

ösym giriş ekranı

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

EKYS SONUÇ SORGULAMA

EKYS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T. C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak.

ösym giriş

Sonucunun incelenmesini isteyen adayların sonuçlar açıklandıktan en geç 10 gün sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru içerisinden "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak itirazlarını ÖSYM'ye iletmesi gerekecektir.

Sınav sorularına itiraz için ise sınav gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içerisinde aynı dilekçe örneği kullanılarak itiraz edilmesi gereklidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar?e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte DİB-MBSTS sınav ücreti

DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar? İşte e-YDS başvuru tarihleri

e-YDS 2021/4 İngilizce başvuru ücretleri ne kadar?

Hangi illerde okullar kapandı? İşte il il okulların açık olduğu yerler...

Hangi illerde okullar kapandı?

İSG başvuru ücretleri ne kadar? İSG sınavına nasıl başvuru yapılır?

İSG başvuru ücretleri ne kadar?

KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları | KPSS 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları

Ankara'da okullar açık mı? Ankara'da yüz yüze eğitim var mı? Valilikten açıklama

Ankara'da okullar açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.