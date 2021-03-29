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MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

29.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 - MEB - EKYS sınavı, 14 Mart 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından organize edilen sınav, 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınav esnasında adayların 80 soruyu cevaplamak için 150 dakikası olacak ve yanlış cevaplar sınav sonucunu etkilemeyecek. Sınav binasına giriş esnasında hem adayların hem de görevlerin HES kodu bilgisi alındı. Sınavın üzerinden geçen süre sonrasında sınava giren adaylar "MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

5 Şubat ve 11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı 14 Mart 2021 Pazar saat 10:15'te adayların katılımı ile gerçekleşti. 10:15'te başlayıp 12:45'de sonlanan EKYS sınavında farklı derslerden toplamda 80 adet soru soruldu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. 14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

EKYS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların adreslerine tekrar yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası olan AİS üzerinden kendi TC Kimlik numaraları ve e-Devlet ya da ÖSYM şifreleri vasıtasıyla sonuçlarını görebilecekler.

EKYS DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

EKYS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

EKYS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM'nin sitesine T. C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak.

Sonucunun incelenmesini isteyen adayların sonuçlar açıklandıktan en geç 10 gün sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru içerisinden "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak itirazlarını ÖSYM'ye iletmesi gerekecektir.

Sınav sorularına itiraz için ise sınav gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içerisinde aynı dilekçe örneği kullanılarak itiraz edilmesi gereklidir.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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