MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

5 Şubat ve 11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı 14 Mart 2021 Pazar saat 10:15'te adayların katılımı ile gerçekleşti. 10:15'te başlayıp 12:45'de sonlanan EKYS sınavında farklı derslerden toplamda 80 adet soru soruldu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'e bağlı olan okullarda müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için kendilerine yöneltilen sorular karşısında ter döken adaylar, sınav sonuçları başta olmak üzere birçok detayı da araştırmaya başlandı. 14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

EKYS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların adreslerine tekrar yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası olan AİS üzerinden kendi TC Kimlik numaraları ve e-Devlet ya da ÖSYM şifreleri vasıtasıyla sonuçlarını görebilecekler.

EKYS DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

EKYS'nin değerlendirmesinde sadece adayların doğru yanıtladıkları sorular dikkate alınacak ve doğru cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.