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MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını' belirtti.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

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