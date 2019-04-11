Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki iş birliği kapsamında yenilikçi sınıf tasarımlarının oluşturulması için yapılan 3 boyutlu modellerin en iyileri belli oldu. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi arasındaki "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş Birliği Protokolü" kapsamında tasarlanan 3 boyutlu yenilikçi sınıf modellerin sergilendiği "eTwinning Geleceğin Sınıfı Etkinliği" programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, programın açılışında yaptığı konuşmada, eğitim konusunda akademi ve diğer kurumlarla çalışmanın önemini vurgulayarak, daha yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasının, kurumların bilgi birikimleri ve becerilerinin birleştirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamada yenilikçi sınıf tasarımlarının önemine işaret eden Denemeç, "Her geçen yılki değişimin hızı katlanarak artıyor. Bu anlamda X, Y, Z kuşağı var. Bu çalışmamız, Z kuşağına yönelik olacak. Z kuşağı çocuklarımız, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarla birlikte büyüyor. Sonradan öğrenme ile içinde yaşayarak, içselleştirerek öğrenme arasında çok büyük fark var. Bu anlamda baktığımızda önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde, şu an hiç aklımıza dahi gelmeyen birçok meslek ortaya çıkacak. Biz bugün o mesleklerde iş yapacak insanları yetiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Denemeç, eski metotların kullanılmasının çocukların geleceğe hazırlanmasında çok faydalı olmayacağına dikkati çekerek, "Çocuklara, geniş düşünebilme, ne aradığını ve nerede arayacağını bilme gibi becelerileri, zekasını geliştirecek becerileri ve temel bilimlerdeki bilgileri aktardığımız zaman, 20'li yaşlarda çalışmaya başladıklarında, sahaya çıktıklarında altyapılarını yeni mesleklerine adapte edecek şekilde çalışabilecekler. Ancak çocukları bu şekilde yetiştirirsek gelecek için ümitli, başarılı olabiliriz." dedi. Çocukların milli eğitime emanet edildiği okul öncesi ve ilkokul dönemlerinin öğrenme becerilerinin en yoğun olduğu zamanlar olduğunu vurgulayan Denemeç, bu anlamda çocuklara verilecek eğitimin kalitesi ve içeriğinin gelecekteki başarılar için belirleyici olduğunu söyledi. Denemeç, eğitimin hayat boyunca devam eden bir süreç olduğunu kaydederek, "Rekabet edebilmek için dünyadaki gelişmeleri takip etmeniz ve kendinizi yenilemeniz lazım. Bu anlamda ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi de birbirinden ayırmadan bir bütün olarak ele almamız ve beraber iş birliği yapmamız çok daha doğru." diye konuştu.

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Denemeç, ortaya çıkan tasarımlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de ocak ayında yapılan iş birliğinin üstünden kısa bir zaman geçmesine karşın çalışmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplumun sorunlarının çözümü noktasında üniversitelerin bilgi birikimlerini kullanarak çalışmalar yapması ve çözümler üretmesi gerektiğini söyleyen Özen, projenin bunun bir örneği olduğunu belirtti. Özen, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmada çocukların iyi yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, yenilikçi sınıfların çocukların, sorgulayıcı, bilgi ve beceri yönünden daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamasını diledi. - En iyi tasarımlar belli oldu Konuşmaların ardından MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Future Classroom Lab" (FCL) projesi çerçevesinde, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından tasarlanan yenilikçi sınıf tasarımlarının 3 boyutlu modelleri arasından dereceye girenler açıklandı.