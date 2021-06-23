HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB İl içi tayin başvuruları ne zaman? 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

MEB İl içi tayin başvuruları ne zaman? 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

23.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin bir süredir heyecanla bekledikleri il içi tayin takvimi belli oldu. MEB tarafından açıklanan atama takvimine göre, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin il içi tayin başvuru tarihi belirlendi. Buna göre il içi tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler 8 Temmuz tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

MEB İl içi tayin başvuruları ne zaman? 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi atama takvimi resmen paylaşıldı. Buna göre İl içi tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenlerin başvuru şartlarının detayları da başvuru kılavuzunda açıklandı. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz’da başlıyor.

MEB RESMEN AÇIKLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. MEB il içi yer değiştirme atama takvimi de belli oldu.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular 8 - 14 Temmuz tarihlerinde,

öğretmen3

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Takvime göre atamalar 16 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlatılacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI:

öğretmen2

  1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
  2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
  3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Detaylı bilgi için TIKLAYIN!

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

meb3

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak. Duyuruda yer alan bilgilere göre; yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
"Telafide Ben De Varım" programı başvuruları"Telafide Ben De Varım" programı başvuruları
Anahtar Kelimeler:
mebbis atama Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.