MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 MEBBİS EKRANI: İl içi öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinde erişime açılacak ve öğretmenler SMS ile de bilgilendirilecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi" konu başlığını araştırıyor. İl içi öğretmen tayin sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişime açılacak.

İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 2023

İşte MEB'den yapılan açıklamaya göre il içi tayin ve yer değiştirme takivimi:

Başvuruların alımı: 13 - 17 Temmuz 2023

Atamaların Valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların erişime açılması: 20 Temmuz 2023

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce sisteme girilerek atama kararnamelerinin oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023

Görevden ayrılma işlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla...

İL İÇİ TAYİN / YER DEĞİŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

