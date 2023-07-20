MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 MEBBİS EKRANI: İl içi öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinde erişime açılacak ve öğretmenler SMS ile de bilgilendirilecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi" konu başlığını araştırıyor. İl içi öğretmen tayin sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...
öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi.
2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişime açılacak.
İşte MEB'den yapılan açıklamaya göre il içi tayin ve yer değiştirme takivimi:
Başvuruların alımı: 13 - 17 Temmuz 2023
Atamaların Valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların erişime açılması: 20 Temmuz 2023
İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce sisteme girilerek atama kararnamelerinin oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023
Görevden ayrılma işlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla...