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MEB ile 4 sendika "eğitim gündemini" konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticileri ile 4 eğitim sendikasının genel başkanlarının bir araya geldiği ilk toplantıda, eğitim ve eğitim çalışanları gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı - Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve görevde yükselme süreçleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, yönetici atama yönetmeliği, kılık kıyafet serbestliği gibi konularda, Bakanlık ile sendika yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) üst düzey yöneticileri ile 4 eğitim sendikasının genel başkanlarının bir araya geldiği ilk toplantıda, eğitim ve eğitim çalışanları konularında değerlendirmeler yapıldı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan aldığı bilgiye göre, MEB heyeti ile eğitim sendikalarının genel başkanları dün akşam düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Daire Başkanları Ahmet Aytaç ve Aykut Bal'dan oluşan Milli Eğitim Bakanlığı heyeti ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan oluşan sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve görevde yükselme süreçleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, yönetici atama yönetmeliği, kılık kıyafet serbestliği gibi konularda Bakanlık ile sendika yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ayrıca bütün sendika yöneticilerinin, "serbest kıyafet" konusunda ortak bir çerçevenin belirlenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Mustafa Safran, "kariyer ve liyakat" için kademeler arasında geçiş konusunda hazırlanan taslak çalışma hakkında sendikalara bilgi verdi. Bu konuda Bakanlığın hazırladığı taslak çalışma, sendika yöneticileri tarafından kabul gördü.

Sendika yöneticilerinin, öğretmen atama ve yer değiştirmesine ilişkin, "sıra ve becayiş" gibi esnek sistemlerin getirilmesini teklif ettikleri toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla bir çalıştay düzenleneceği, önerilerin de bu çalıştayda gündeme gelebileceği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, Bakanlık yetkilileri ile sendika yöneticilerinin 1-2 aylık periyotlarla bir araya gelmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda, Bakanlık ile sendikalar arasında iletişimi sürekli tutmak amacıyla Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve 4 sendika yöneticisinin yer aldığı anlık mobil mesajlaşma (whatsapp) grubu da kuruldu.

Bakan Yardımcısı Safran toplantıya ilişkin, "Toplantı, oldukça verimli geçti. Toplantının gündeminde olan konular hakkında fikir ayrılıkları elbette oluştu ancak herkes eğitimle ilgili görüş ve önerilerini detaylı bir şekilde sunma fırsatını elde etti. Sendikalar, meslek kanununun bir an önce çıkması için görüş birliğine vardı." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı Mustafa Safran

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