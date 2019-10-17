MEB ilk ara tatilin tarihini açıkladı! Okullar kaç gün tatil edilecek? MEB 2019-2020 iş takvimine göre Kasım ara tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı düzenlemeyle okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini açıklamıştı. Öğrenci ile öğretmenlerin performanslarının artırılması ve derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk tatil olan kasım ara tatili ne zaman sorusu ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. MEB'in 2019-2020 takvimine göre 18 Kasım'da başlayacak kasım ara tatil 22 Kasım'da son bulacak. İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020'de başlayacak.
MEB 2019-2020 TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 takvimini eğitim ve öğretim dönemi başında açıkladı. Geçtiğimiz dönemin sonunda açıklanana ara tatil uygulaması ilk kez bu dönemde uygulanacak. MEB, merak edilen ara tatil tarihlerini 2019-2020 takviminde açıkladı.
İLK ARA TATİL KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
18 Kasım'da başlayacak ilk ara tatil 22 Kasım'a kadar devam edecek.
2020'DE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020'de başlayıp 13 Nisan 2020'de son bulacak.
2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
İŞTE MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Tatil hafta sonu ile birleştirildiğine 9 güne çıkıyor.
SÖMESTR YARIYIL TARİHİ BELLİ OLDU
25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili haftasonu ile birlikte 16 güne çıkıyor.
İKİNCİ YARIYIL 3 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
2020 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. İkinci ara tatili hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkıyor.
19 HAZİRAN'DA YAZ TATİLİ BAŞLIYOR
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.
TENEFFÜS SÜRELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.
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