MEB ilk ara tatilin tarihini açıkladı! Okullar kaç gün tatil edilecek? MEB 2019-2020 iş takvimine göre Kasım ara tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı düzenlemeyle okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükseldiğini açıklamıştı. Öğrenci ile öğretmenlerin performanslarının artırılması ve derslere daha adapte ve zinde olmasını amaçlayan bu sistemde ilk tatil olan kasım ara tatili ne zaman sorusu ise en çok merak edilenlerin başında geliyor. MEB'in 2019-2020 takvimine göre 18 Kasım'da başlayacak kasım ara tatil 22 Kasım'da son bulacak. İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020'de başlayacak.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 takvimini eğitim ve öğretim dönemi başında açıkladı. Geçtiğimiz dönemin sonunda açıklanana ara tatil uygulaması ilk kez bu dönemde uygulanacak. MEB, merak edilen ara tatil tarihlerini 2019-2020 takviminde açıkladı.

İLK ARA TATİL KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?



18 Kasım'da başlayacak ilk ara tatil 22 Kasım'a kadar devam edecek.

2020'DE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci ara tatil ise 6 Nisan 2020'de başlayıp 13 Nisan 2020'de son bulacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.