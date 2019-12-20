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MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma

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