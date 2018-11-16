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MEB, ilkokullarda "özel yetenek keşfini" başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirleme süreci başlatıldı - "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında Türkiye'nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden BİLSEM'lerde eğitim alacaklar - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili: - "Yeni dönemde 2023 Vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimiz hem program açısından hem de erişilebilirlik açısından yeni BİLSEM'lerle karşılaşacaklar" - "Yeni öğrencilerimizin erişilebilirliğini artırmak için bu yıl BİLSEM'lerin sayısını 135'e çıkardık. Bu sayıyı daha da artıracağız" - "Bu yılki tanılama süreçlerimizin tamamını ücretsiz yapacağız"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri tanılama süreci başlatıldı.

"2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında, Türkiye'nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili en kapsamlı destek eğitim modelinin uygulandığı kurumların BİLSEM'ler olduğunu ifade etti.

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklara yeteneklerine uygun eğitim içeriği ve ortamı sunmanın Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli politikaları arasında olduğunu ifade eden Bilgili, çocukların akranlarından ayrıştırılmadan, doğalarına uygun bir eğitim yöntemini amaçladıklarını söyledi.

BİLSEM'lerin okullar gibi kazanımların ölçüldüğü merkezler değil, özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan merkezler olduğunu anlatan Bilgili, "Özel yetenekli öğrencilerimiz, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek ve iyileştirmek düşüncesindeyiz." dedi.

- Vizyondaki hedefler, hayata geçiriliyor

Bilgili, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı "2023 Eğitim Vizyonu"nda, özel yetenekli öğrencilere yönelik hedeflerin bulunduğuna işaret etti.

Ülkedeki özel yetenekli öğrencileri Türkiye'nin gelişimi açısından son derece stratejik bir unsur olarak gördüklerini vurgulayan Bilgili, şöyle devam etti:

"Bakanlığın hazırlığı 2023 Eğitim Vizyonu, özel yetenekli öğrenciler konusunda yenilikler getiriyor. Dolayısıyla bu vizyon çerçevesinde özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimine yönelik yeni bir kurgu yaptık ve bu doğrultuda bütün tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda, özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lerdeki eğitimlerin zenginleştirilmesi için çalıştık.

Vizyon doğrultusunda BİLSEM'lerde eğitim alacak öğrenciler için farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş yeni etkinlik programları hazırladık. BİLSEM'lerde ayrıca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle olan ilişkilerimizi artırmak için de hazırlıklarımızı da tamamladık."

BİLSEM'lerde uygulanan etkinliklerin bu merkezlerin bulunduğu illerdeki kurum ve kuruluşlarla da ilişkilendirildiğine işaret eden Bilgili, "İldeki üniversiteler, sanat kurumları, atölyeler, özel kuruluşlar, fabrikalar gibi kurumların hepsi BİLSEM'lerdeki öğrencilerin etkinliklerini yapabilecekleri kurumlar. Programların büyük kısmı bu mekanlarda işleniyor. Yani öğrencilerimiz hem kendisi yapacak hem kendisinin yaptığı işi bir ustanın nasıl yaptığını gözleyebilecek, izleyebilecek. Çeşitli kurum ziyaretleri, meslek büyüklerinin, bilim adamlarının BİLSEM'lere davet edilmesi gibi etkinlikler de yapılıyor." diye konuştu.

Bilgili, "Yeni dönemde 2023 Vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimiz hem program açısından hem de erişilebilirlik açısından yeni bir BİLSEM'lerle karşılaşacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Yeni özel yetenekli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak için bu yıl BİLSEM'lerin sayısını 135'e çıkardıklarını bildiren Bilgili, bu sayıyı daha da artıracaklarını açıkladı.

- "Bu yılki tanılama süreçlerimizin tamamını ücretsiz yapacağız"

Genel Müdür Bilgili, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri tanılama sürecini de başlattıklarını kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 43 bin öğrencinin BİLSEM'lerde kendi kabiliyetleri doğrultusunda zenginleştirici bir eğitim aldıklarını aktaran Bilgili, şöyle konuştu:

"Bu yıl, özel yetenekli öğrenci tanılama sürecini de başlattık. Buna göre, sınıf öğretmenlerimiz, yetenek alanlarına göre öğrencilere ait gözlem formlarını doldurma işlemlerine başladılar. İlk defa 2015 yılında tablet bilgisayar üzerinden yapılan grup tarama uygulaması bu yıl da 81 ilimizde 19 Ocak 2019'da başlayacak. Bu yıl grup tarama uygulamasını ücretsiz planladık ve 500 bin civarı başvuru olacağını düşünüyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık.

Aday gösterilen öğrencilerimiz yetenek alanına bakılmaksızın öncelikle tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına alınacak ve yetenek alanlarının her biri için ayrı olacak şekilde Türkiye ortalamalarına göre belirlenen baraj puanlarını geçen öğrencilerimiz bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak. Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmelerimiz yapılacak."

Bilgili, ilkokulun ilk üç sınıfında öğrenci kabulünün ardından özel yetenekli öğrencilerin 12. sınıf sonuna kadar farklılaştırılmış bir şekilde kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan eğitimlerin verildiği BİLSEM'lere devam ettiğini sözlerine ekledi.

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