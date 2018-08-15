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MEB iş ekipmanı kontrol uzmanları görevlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve iş birliğini içeren protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve iş birliğini içeren protokol imza töreni yapıldı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törende, protokol, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç tarafından imzalandı.

Tüm illerin milli eğitim müdürlüklerinde, iş ekipmanı periyodik kontrol uzmanlarının yetkilendirilmesini sağlayan protokol kapsamında, okulların kazan dairesi, elektrik tesisatı ve tehlikeli ekipmanlarının kontrolleri MEB yetkili uzmanlarınca yapılacak.

Ayrıca 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli kamu iş yerlerinde, verilecek eğitimle, işveren vekillerinin, iş güvenliği bakımından yetkilendirilmesi sağlanacak. Böylece kamu kurumlarının taşra teşkilatı birimlerinin daha nitelikli ve güvenli ortamlarda çalışma yapmaları için gerekli bilinç ve farkındalık oluşturulacak.

Protokol sayesinde, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin üst seviyede sağlanması, velilerin memnuniyetinin artırılarak daha huzurlu eğitim ortam ve süreçlerinin tesis edilmesi hedefleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile meb Milli eğitim Bakanlığı

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