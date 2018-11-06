MEB, ISO 27001 Belgesi için çalışmalara başladı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinde sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olmak için çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel bir yer tutan ölçme ve değerlendirmede yeni bir adım atılıyor.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olmak için çalışmalara başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019'da sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti.