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"MEB-İTÜ" ile mesleki ve teknik eğitimde yeni yönetim modeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ iş birliğiyle İstanbul'da açılacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü, üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilecek - Lisede, bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi ve denizcilik olmak üzere 4 dal açılacak ve derslere öğretim üyeleri de girecek - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "MEB-İTÜ iş birliğiyle mesleki ve teknik eğitimde yeni yönetim modelinin de başlangıcını yapmış oluyoruz” - "Bir üniversiteyle birlikte ilk kez yapılacak mesleki ve teknik eğitimdeki Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni model, MEB'in diğer üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinde de örnek oluşturacak " - Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "İTÜ akademisyenleri, daha lise sıralarındaki pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecek"

SELMA KASAP- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle İstanbul'da açılacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü, mesleki ve teknik eğitimde ilk olacak şekilde, üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki eğitimdeki yeni açılımlarından birisinin de İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın katılımıyla imzalanan protokolle İstanbul'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacağını ifade eden Özer, "Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni açılım modellerimizden birisi daha hayata geçecek." dedi.

İstanbul'daki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak lisede sadece 4 alanda eğitim verileceğini bildiren Özer, şöyle konuştu:

"Lise müdürü, İTÜ öğretim üyesi olacak, alan ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanları girebilecek. Böylece MEB-İTÜ iş birliğiyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni yönetim modelinin de başlangıcını yapmış oluyoruz.
Lisede İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek. İTÜ'nün artırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi var. Bu kapsamda lise bu uygulamanın da ilk pilot okulu olacak. Derslerin uygulamasında İTÜ'nün ilgili laboratuvarları ve İTÜ Teknokent'in imkanları kullanılabilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin İTÜ Teknokent ile Ar-Ge iş birlikleri geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca mezunlara, İTÜ'nün ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda, yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacak."

Mahmut Özer, yeni modele ilişkin, "Bir üniversiteyle birlikte ilk kez yapılacak mesleki ve teknik eğitimdeki Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni model, MEB'in mesleki ve teknik eğitimde diğer üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinde de örnek oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu.

- Erken yaşta biyomedikal cihazlar geliştirecekler

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise lisede öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacaklarını söyledi.

Karaca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile eş güdümlü çalışarak okulda Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın kurulumuna rehberlik edeceklerini bildirdi.

Okulda eğitimi yapılacak mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında da rol üstleneceklerini belirten Karaca, "İTÜ akademisyenleri, daha lise sıralarındaki pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecek." dedi.

Öğrencilerin, mühendislik ve tıp gibi disiplinler arası pek çok bilim dalını öğrenerek Türkiye'nin, dışa bağımlılığı yüzde 85'e uzanan biyomedikal cihazların geliştirilmesine erken yaşlarda başlayacağını dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, aynı zamanda İTÜ'nün mühendislikteki ileri tecrübesinden yararlanarak bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik alanında yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına da katılacak. Denizcilik öğretim üyelerimiz de bu alanda eğitim alacak öğrencilere dünyadaki gelişmeleri anında iletebilecek. Öğrenciler, İTÜ'nün dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkanına, teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'te yer alan firmalarda da staj imkanına kavuşacak."

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