MEB LGS 7. örnek soru kitapçığı yayımlandı! 2019 LGS Nisan ayı sayısal ve sözel örnek soruları (PDF indir)

Geçtiğimiz yıllarda TEOG adını taşıyan, son iki yıldır LGS adıyla gerçekleştirilen, ortaöğretim mezunu öğrencilerin adreslerinden farklı bir liseye yerleştirilmesini amaçlayan Liseye Geçiş Sınavları’na 37 gün kalmışken hem öğrenciler hem de veliler oldukça heyecanlı. Öğrencilerin sınava tam kapasiteyle hazırlanmasını arzulayan Milli Eğitim Bakanlığı, her ay örnek sorular yayımlayarak adayların hem sınav tecrübesi kazanmalarını hem de sınavda çıkacak soru türlerine dair fikir sahibi olmalarını sağlıyor.
2019 LGS Nisan ayı sözel ve sayısal örnek sorularını indirmek için TIKLAYINIZ!
Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan sorular sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava bir aydan az bir zaman fazla süre kalması sebebiyle öğrenciler de hazırlıklarına hız vermiş durumda. Deneme sınavları ve örnek testler öğrencilerin yönlerini tayin edebilmesinde büyük rol oynasa da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bu sorular, Haziran ayında gerçekleşecek olan sınavla ilgili öğrencilerin fikir sahibi olmasını sağlıyor. MEB yetkilileri tarafından hazırlanıp yayınlanan bu sorular sayesinde öğrenciler sınavda nasıl bir zorluk seviyesi olacağını, hangi konu başlıklarının yoğun olarak kullanıldığını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenebiliyor.
LGS Seneye de Yapılacak mı?
Birkaç yılda bir değişen sınav sistemi hem öğrencileri hem de velileri tedirgin ediyor. Daha bir sistem tam manasıyla oturmamışken yeni bir sisteme geçiş yapılması kafaları karıştırmaktan öte öğrencilerin mağdur olmasına sebep oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 2019 ve 2020 yıllarında LGS’nin uygulanacağını ancak sonraki yıllarda bu sistemin devam edip etmeyeceğine Ekim ayında gerçekleştirecekleri toplantının ardından karar vereceklerini açıkladı. Selçuk, LGS sistemi üzerinden ilerleyen öğrenciler mağdur etmek istemediklerini, bu nedenle sistemin önümüzdeki yıl da devam edeceğinin altını çizerken asıl hedeflerinin arkadan gelen öğrencilerin, mağdur edilmeyecek şekilde uygun bir sistem getirilerek bu sisteme adapte olmalarını sağlamak istediklerini vurguladı.
Bilindiği üzere LGS’de yeterli puanı almayı başaran öğrenciler, adres ve ikametgah bilgisine bakılmaksızın tercih ettikleri liseye yerleşiyor ve lise eğitim hayatını burada devam ettiriyor.
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