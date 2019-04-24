MEB LGS 7. örnek soru kitapçığı yayımlandı! 2019 LGS Nisan ayı sayısal ve sözel örnek soruları (PDF indir)

Geçtiğimiz yıllarda TEOG adını taşıyan, son iki yıldır LGS adıyla gerçekleştirilen, ortaöğretim mezunu öğrencilerin adreslerinden farklı bir liseye yerleştirilmesini amaçlayan Liseye Geçiş Sınavları’na 37 gün kalmışken hem öğrenciler hem de veliler oldukça heyecanlı. Öğrencilerin sınava tam kapasiteyle hazırlanmasını arzulayan Milli Eğitim Bakanlığı, her ay örnek sorular yayımlayarak adayların hem sınav tecrübesi kazanmalarını hem de sınavda çıkacak soru türlerine dair fikir sahibi olmalarını sağlıyor.

2019 LGS Nisan ayı sözel ve sayısal örnek sorularını indirmek için TIKLAYINIZ!

LGS Nisan Ayı Örnek Soruları Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan sorular sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava bir aydan az bir zaman fazla süre kalması sebebiyle öğrenciler de hazırlıklarına hız vermiş durumda. Deneme sınavları ve örnek testler öğrencilerin yönlerini tayin edebilmesinde büyük rol oynasa da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bu sorular, Haziran ayında gerçekleşecek olan sınavla ilgili öğrencilerin fikir sahibi olmasını sağlıyor. MEB yetkilileri tarafından hazırlanıp yayınlanan bu sorular sayesinde öğrenciler sınavda nasıl bir zorluk seviyesi olacağını, hangi konu başlıklarının yoğun olarak kullanıldığını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenebiliyor.