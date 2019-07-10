MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde hedef büyüttü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yılın ilk 6 ayında sektörle yapılan iş birlikleri doğrultusunda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan 2 bin 544 alan öğretmeni, iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bakanlık, bu yıl içinde sektörle birlikte mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 10 bine yükselterek bu doğrultuda gerekli planlamaları da yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde bir taraftan kronik problemleri çözerken diğer taraftan sektörle iş birliklerine her gün yenisini eklediklerini söyledi.

Aynı zamanda mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, önemli bir eğitim paketi hazırladık. 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimi planladık. Bu eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesinde sektörlerle güçlendirdiğimiz ilişkiler büyük rol oynadı. 2019 yılının ilk 6 ayındaki tüm eğitimleri sektör temsilcileriyle imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında düzenledik. Mesleki ve teknik eğitime sektörlerin aktif katılımı her alanda kalitenin artmasına önemli katkı veriyor."