MEB, mesleki eğitimde kurumsal kalite güvence sistemini başlattı

ANKRA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında, kurumsal kaliteyi izleme ve kurumları sürekli iyileştirme amacıyla kalite güvence sistemi kuruldu.

Bakanlık tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencisi bulunan 3 bin 469 mesleki ve teknik eğitim kurumunun tamamı 7 tema ve 70 gösterge üzerinden kurumsal değerlendirmeye tabi tutuldu.

Değerlendirmede okulun eğitim-öğretim ortamı ve alt yapısı, okulda eğitim alan öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları, okul tarafından yürütülen rehberlik çalışmaları, okulun proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, okul tarafından gerçekleştirilen sosyal etkinlik çalışmaları, okul sağlığı çalışmaları ve okul yönetimi gibi temalar dikkate alındı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılına ait mesleki ve teknik eğitimi veren kurumların değerlendirme raporunun bu ay yayımlanması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz." bilgisini paylaştı.