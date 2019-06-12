HABER

MEB, milyonlarca öğrenciye "sosyal etkinlik belgesi" verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 14 Haziran Cuma günü öğrencilere akademik karnenin yanında yıl boyu "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü çalışma için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek - Bakanlığın illere gönderdiği yazıda, 2017'de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinliklerin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilmesi istendi - Belgelerle öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının öne çıkarılması, sadece ders notlarına göre değil yaptığı sosyal faaliyetlere göre değerlendirilmesi de hedefleniyor

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere 14 Haziran Cuma günü akademik karnelerinin yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlik için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin belgelendirilmesi için 2017'de bazı illerde pilot çalışması yapılan uygulama tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıl ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda, illere gönderilen genelge ile öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilen sosyal etkinliklerinin, yıl boyu öğretmenler tarafından e-okul sistemine kayıt edilmesi istendi.

- Yeni yazıyla belgenin verileceği netleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca, illere yeni gönderilen "sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler" ile ilgili yazıda ise sosyal etkinlik belgelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

Buna göre, okul müdürlüklerince sosyal etkinlik modülü uygulama kılavuzunda belirtildiği gibi öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, okul dışı bireysel etkinlikler adıyla kayıt altına alınması gerekiyor.

Öğrencilerin, okul dışı bireysel etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, isteğe bağlı olarak veliler tarafından "sosyal etkinlik bilgilendirme formu" ile belgelendirilecek.

Ancak öğrenciler, okuldan bağımsız olarak kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bakanlıklar veya valilik, kaymakamlık tarafından izinli ya da onaylı etkinliklere katılım sağladıkları, ürün ortaya koydukları, performans gösterdiği takdirde okul dışı bireysel etkinlik gerçekleştirmiş olacaklar.

Okul dışı bireysel etkinliklerin modüle işlenebilmesi için okul yönetimince öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen sosyal etkinlik bilgilendirme formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu kontrol edilecek ve modüle işlenecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazı ile e-okulda kayıtları tutulan sosyal etkinliklerin öğrencilere karneleriyle birlikte "belge" şeklinde verilmesi gerektiği de bildirildi. Böylece 2017'de pilot uygulaması yapılan, bu yılın ikinci döneminden itibaren ülke genelinde kayıtları tutulan sosyal etkinlikler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belge şeklinde de verilecek. Ayrıca sosyal etkinlik belgelerine e-okul üzerinden de erişim sağlanabilecek.

- Öğrenciye rehberlik edecek

Sosyal etkinlik belgelerinin öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrencinin, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Iraklı iş adamını vahşice öldüren 3 sanığa müebbet ve 30'ar yıl hapis cezası...Iraklı iş adamını vahşice öldüren 3 sanığa müebbet ve 30'ar yıl hapis cezası...
Şanghay heyeti Çankaya modelini incelediŞanghay heyeti Çankaya modelini inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı sosyal etkinlik belgesi

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.