SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere 14 Haziran Cuma günü akademik karnelerinin yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlik için "sosyal etkinlik belgesi" de verilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin belgelendirilmesi için 2017'de bazı illerde pilot çalışması yapılan uygulama tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayacak şekilde bu yıl ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda, illere gönderilen genelge ile öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilen sosyal etkinliklerinin, yıl boyu öğretmenler tarafından e-okul sistemine kayıt edilmesi istendi.

- Yeni yazıyla belgenin verileceği netleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca, illere yeni gönderilen "sene sonu yapılması gereken iş ve işlemler" ile ilgili yazıda ise sosyal etkinlik belgelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.