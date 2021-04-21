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MEB 'Nutuk' eserinin dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı

21.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Çamlıyayla'da Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

MEB 'Nutuk' eserinin dağıtımıyla ilgili soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Mersin Çamlıyayla'da Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda "Gençler İçin Nutuk" adlı kitabın dağıtımının uygun görülmediği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler İçin Nutuk' kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

(İHA)


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