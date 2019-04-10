MEB öğrencilerin sosyal etkinliklerini kayıt altına almaya başladı

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.

Buna göre, öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"nde kayıtları tutmaya başlayacak.

Genelge ile "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" paylaşılarak tüm ilkokul ve ortaokullarda uygulamanın başlatılması ve e-okula veri girişlerinin yapılması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, illere gönderdiği resmi yazı ile geçen yıllarda bazı illerde pilot uygulamasını yaptığı e-okuldaki "sosyal etkinlikler modülünün" artık 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencileri kapsadığını duyurdu.

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin akademik başarılarının yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinlikler, e-okul sistemindeki yeni modülde kayıt altına alınmaya başlandı.

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "Sosyal etkinliğe katılanlar", "Ürün ortaya koyanlar", "Performans gösterenler" ve "Derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

- Öğrenciye rehberlik edecek

Bu kapsamda e-okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notları ile karnelerinin yanı sıra artık sosyal etkinlikleri de saklanacak.

e-okul sisteminde tutulan bu kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.

Örneğin, bir beden eğitimi öğretmeni, sporcu öğrencileri önceden tespit ederek, okul yaşamında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine olanak sağlayabilecek.

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrenci, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilecek.

Öğrencilere verilecek sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.