MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı 2022!

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki MEB öğretmen il içi tayin sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 Salı (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İlişik kesmelerin ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabileceği belirtildi.

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli değil.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" web sitesinden yapılacak duyurunun ardından atama tayinlerinin ilan edilmesi öngörülüyor.

Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.



