MEB öğretmen ilişik kesme ne zaman ve nasıl yapılır? 2020 İsteğe bağlı öğretmen yer değiştirme şartları!

İl atama sonuçlarının ardından merak edilen konulardan birisi de MEB il içi ilişik kesme oldu. Birçok öğretmenin açıklanan atama sonuçlarından sonra araştırmaları, "2020 yılında MEB'e il içi ilişik kesme nasıl yapılır" yönünde oldu. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi ilişik kesme ne zaman yapılır? İlişik kesme için nasıl başvuru yapılır? Öğretmenlerin diğer araştırdığı konu ise, il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemi oldu. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, il içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme şartları ve nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya başladı. İşte öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme şartları ve başvuru detayları...

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Atama sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?