MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimini duyurdu

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerinden yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek.