MEB öğretmenlere de "uzaktan eğitim" başlattı

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor. Uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı. Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, okul yöneticilerimiz ile öğretmenlerimize yönelik hazırlanan yeni mesleki gelişim programlarımızın uzaktan eğitim sistemine uygun yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız ise sürüyor."

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarının ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırlandığını anlatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla hazırlanan yeni mesleki gelişim programlarının 17'ncisinin, uzaktan eğitimle okul yöneticileri ve öğretmenlerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YOUTUBE KANALI AÇILDI

Bakan Selçuk, ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman ve her yerden desteklemek için Youtube kanalı kurduklarını, burada ilk olarak origami ve akıl zeka oyunlarına yönelik görsellerin yayınlandığını söyledi.

17 MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ "BİLİŞİM" AĞIRLIKLI

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, uzaktan eğitim mesleki gelişim programları ve amaçları ise şöyle:

1- Bilgisayar Ağlarına Giriş Eğitimi: Cisco iş birliğiyle başlatılan eğitimle, öğretmenlerin gelişmiş ağlar hakkında bilgi sahibi olması ve bu ağların yönetilmesi konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

2- Python Eğitimi: Cisco iş birliğiyle yürütülen programla öğretmenlerin en çok kullanılan programlama dillerinden olan Python konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

3- Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi: Cisco iş birliğiyle yürütülen programla veri güvenliği ve siber güvenlik kavramları hakkında öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.