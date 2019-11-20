MEB öğretmenlere otizm mesleki gelişim eğitimleri başlattı

AHMET SERTAN USUL/SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde özel eğitim öğretmenlerine yönelik otizm spektrum bozukluğu mesleki gelişim programı başlatıldı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaya başladıklarını bildirdi. Özel eğitime ilişkin çalışmalarda disleksi gibi öğrenme güçlüğünün tüm türlerinin bulunduğunu anlatan Boyacı, öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları toplantılar sonucunda farklı engel gruplarına göre kitaplar, içerikler ve sınıf içi etkinlikler oluşturduklarını dile getirdi. - Otizm konusunda mutabakat metni oluşturuldu Bu çalışmalardan biri olan otizm konusunda da çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Boyacı, bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşlarıyla geçen yıl çalıştay düzenleyerek öğretmenlerin otizm konusunda mesleki gelişimi, otizmli çocukların hayata uyumu, erken tanılama gibi pek çok konuyu ele aldıklarını ve bu konuda toplumsal mutabakat metni oluşturduklarını belirtti. Boyacı, bu çalışmalarda Otizm Eylem Planı'nı da detaylı incelediklerini söyledi.

Bakanlık personeli, öğretim üyeleri ve öğretmenlerin yer aldığı ekiplerinin otizm konusunda bir içerik belirlediğini bildiren Boyacı, bu kapsamda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik "içerik" ve "etkinlik" temalı kitapların yazımının tamamlandığını kaydetti. Otizm konusundaki ilk kitap olan içerik kitabında, otizm spektrum bozukluğunun belirtilerinden ne tür öğretim uygulamalarının yapılabileceğine ve bu uygulamalara ilişkin davranış yönetiminin nasıl olacağına kadar farklı konularda bilgilere yer verildiğini dile getiren Boyacı, böylece bu kitabın içeriğinin ağırlıklı olarak otizm spektrum bozukluğunu fark etmeye yönelik bilgilerden oluştuğunu anlattı. İkinci kitapta ise otizme yönelik özel eğitim öğretmenlerinin uygulayabilecekleri etkinliklerin bulunduğuna işaret eden Boyacı, "Bunlar, öğretmenlerin farklı yöntem, teknik ve araçları kullanarak uygulayabilecekleri, çocukların öz bakım becerilerini, sosyal ve akademik becerilerini iyileştirme temelli etkinliklerden oluşuyor. Bu kapsamda, etkinlik çizelgeleri oluşturuldu ve bunlar görsel hale getirildi." dedi.