MEB OKUL TENEFFÜS SAATLERİ 2023-2024: Okullarda teneffüs süresi uzadı mı, kısaltıldı mı? MEB’den kritik değişiklik!

Okullarda ders saati ve teneffüs süresi değişikliklerine gidildi. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası birçok kişi internette teneffüs süreleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, İşte, ders saati ve teneffüs süresi hakkında bilgiler...

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ UZATILDI MI?

Okullarda teneffüs süresinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan madde şu şekilde:

"Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır."

OKULLARDA DERS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Okullarda ders süresi 40 dakikadır.

OKULLARDA DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

Devamsızlık konusunda yayımlanan bilgilere göre öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenciye 15 güne kadar izin verilebilir.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devamsızlığı 5 inci, 10 uncu ve 15 inci günlere ulaşan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. Ayrıca kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30 uncu gününde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

