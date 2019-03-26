SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Hami Projesi" ile 78 ilde 3 bine yakın özel okul ve kamu okulu eşleştirilerek, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" konularında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde, özel ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ile bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformların oluşturulması ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik iş birliklerinin desteklenmesi hedefi yer alıyor.

Bu kapsamda, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü himayesinde 'Hami Projesi" uygulamaya konuldu.

Projeyle, resmi ve özel okulların etkileşiminin artırılması, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması, iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapması hedefleniyor.

Çalışmanın temel felsefesini ise gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği oluşturuyor.