HABER

MEB okulların "şiddet" haritasını çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından Türkiye genelinde suç ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerdeki okulları belirlemek üzere harekete geçti - Risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları tasarlayan Bakanlık, Türkiye genelinde risk düzeyi yüksek okulların bulunduğu 10 ili tespit etti - Okullardaki şiddet, zorbalık gibi olaylara karşı risk altındaki öğrenciler için ilk kez "mentor" uygulamasının da başlatılması planlanıyor - Bu çalışmada üniversitelerle iş birliğine gitmeyi hedefleyen Bakanlık, risk altındaki, suça, şiddete eğilimi olan öğrencilere üniversitelerden gelecek mentorlar aracılığıyla ulaşacak

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki şiddeti mercek altına alıp risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları yapacak.

AA muhabirinin aldığı göre Bakanlık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından, Türkiye genelinde suça ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerde bulunan okulları belirlemek üzere harekete geçti.

Eylül ayından bugüne kadar yaşanan olayların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde risk düzeyi yüksek okulların bulunduğu 10 ili belirleyen MEB, risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları tasarlıyor.

Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilcilerin de yer alacağı bir Danışma Kurulu oluşturma kararı alındı.

Kurul öncülüğünde ilk etapta 10 ilde saptanan okullarda, çeşitli ekonomik ve sosyal olumsuzluklar gibi sebeplerle risk altında bulunan öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları amacıyla geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir zihinsel dönüşümü hedefleyen eğitim modeli oluşturulacak.

Özellikle şiddet eğilimi olan öğrencilerin kendilerini tanıması, keşfetmediği sosyal ve sanatsal yeteneklerinin farkına varabilmesi, sorumluluk duygularının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Sadece rehberlik öğretmenleri değil, öğrencilerle yoğun temasta bulunan matematik, Türkçe gibi temel alan öğretmenlerinin de çalışmaların merkezinde yer alması, ayrıca yerel yönetimlerle iş birliğinde okulların çevresine yönelik iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor.

- Okullarda "mentor" dönemi başlayacak

Okullardaki şiddet, zorbalık gibi olaylara karşı risk altındaki öğrenciler için ilk kez "mentor" uygulaması başlatılması da planlanıyor.

Bu çalışmada üniversitelerle iş birliğine gitmeyi hedefleyen Bakanlık, risk altındaki, suça, şiddete eğilimi olan öğrencilere üniversitelerden gelecek mentorlar aracılığıyla ulaşacak. Öğrencileri ilgilerini çeken müzik, hobiler, sanatsal, sportif faaliyetler aracılığıyla tanıyacak mentorlar, çocuklara kendine güven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi için rehber olacak.

Bakanlık, risk altındaki okullarda mentor olarak görevlendirilecek kişiler için özel bir eğitim planı oluşturacak. Bu eğitimden geçemeyenler mentor olamayacak.

- Siber zorbalık da mercek altına alınacak

Söz konusu uygulamalarla okullara doğrudan dokunabilmeyi hedefleyen Bakanlık, çocuklar için ciddi tehlikeler oluşturabilen sosyal medyayı da mercek altına alacak.

Risk altındaki okullarda yürütülecek çalışmalar içerisinde öğrencilerin sosyal medyayı kullanış biçimleri ve siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirici uygulamalar yürütülecek.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Seramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergilediSeramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi
Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdirAtatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danışma kurulu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir öğrencinin tartıştığı öğretmenin meb mentor Milli eğitim Bakanlığı okulların şiddet haritası çıkarılıyor

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Geçmişten günümüze 23 Nisan

Geçmişten günümüze 23 Nisan

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

Bakanlık duyurdu! 297 örgüt çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.