MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Bakan Özer’den sonuçlar hakkında flaş açıklama…

MEB son dakika gelen haberle dikkat çeken bir sınav için gerçekleştirdi. Ortaokul ve liselerde sınavla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerine sunduğu ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde izleme ve değerlendirme sınavı yaptı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4,5 aydır yüz yüze eğitime devam edilirken, son 1,5 yılın öğrenme kayıplarını telafi etmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Bu amaçla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurs hizmeti sunan MEB, bu kursların verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde ilk kez izleme ve değerlendirme sınavı uyguladı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak değerlendirme sınavı, saat 10.00'da başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uygulamanın amacının, söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik veriye dayalı bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti.

Uygulamanın önemine dikkati çeken Özer, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11, 6 ve 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme, yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu."

Salgın koşullarından dolayı öğrencilerin kurs aldıkları tek bir dersin sınav uygulamasına katılacaklarını ve sınav süresinin 40 dakika olarak planlandığını belirten Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme, yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini verdi.

"UYGULAMA İKİNCİ DÖNEMDE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Geniş kapsamlı bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade eden Özer, 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeyinde kurslara katılan 201 bin öğrencinin örneklemde yer aldığını dile getirdi.

Özer, bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türlerinin uygulama kapsamında bulunduğunu, böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edileceğini vurguladı.

Bakan Özer, uygulamanın ikinci dönemde de kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde, belirlenen derslerde gerçekleşeceğini bildirdi.

AA



