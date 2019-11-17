MEB, özel eğitim meslek okulları için harekete geçti

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yeni çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Bakanlıkta yapılan ilk toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden özel eğitim meslek okullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, özel eğitim meslek okullarındaki yönetsel sorunlar, öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için yapılması gerekenler, eğitim verilen meslek alanlarının güncellenmesi görüşüldü. Ayrıca, okullardaki atölye ve laboratuvar olanakları, öğrencilerin staj imkanları ve mezun olduklarında istihdamlarının artırılması konuları ele alındı.

- "81 ilde yaygınlaştıracağız"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle mevcut özel eğitim meslek okullarının altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu toplantı sonunda, okullarımızın ihtiyaçları belirlendi, gerekli kaynaklar tahsis edildi ve okullarımıza aktarıldı. Tüm okullarımızın aynı güçlü altyapıya sahip olması birinci önceliğimiz." dedi.