MEB, özür durumu tayinleri açıklandı! Öğretmenlerin özür durumu tayin sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce öğretmenin beklediği özür durumu tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gece yarısı açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaz dönemi için özür durumundan tayin sonuçlarını saat 23:54 itibariyle açıkladı. Özür durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğretmenler için açıklama gece yarısı geldi. Özür durumu tayin sonuçları sorgulama ekranı ve bakanlığın yaptığı açıklama haberimizde..

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

2020 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

Öğretmenlerin özür durumu tayin sonuçları sorgulama ekranı!

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Özür durumu tayin sonuçlarını memurlar.net forumunda konuşabilirsiniz. Tıklayınız.

