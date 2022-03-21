MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 MEB personel alımı başvuru şartları!

MEB personel alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. MEB personel alımı başvuruları 21 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında alınacak. Başvurular 1 Nisan günü 23:59’a kadar yapılabilecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

