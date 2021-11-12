MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçları isim listesi!

25 Ekim 2021’de başlayıp 5 Kasım 2021 itibarıyla sona eren MEB personel alımı başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ile 260 fizyoterapistin alınacağı MEB’e personel alımı sonuçlarının isim listesi, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

MEB AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI İLE FİZYOTERAPİST PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim ile 5 Kasım tarihlerinde başvuruların alındığı Millî Eğitim Bakanlığına fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı sonuçları 12 Kasım 2021 Cuma günü açıklanacak. Sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5 bin 872 kişiyi alacak olan MEB, fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapacak.

Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacak. Atama en fazla 93 aşçı, 125 aşçı yardımcısı ve 36 fizyoterapist ile İstanbul’a yapılacak.

MEB FİZYOTERAPİST, AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI İSİM LİSTESİ

MEB atama sonuçlarının isim listesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valilikler tarafından kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle beraber başvuru yapacak; zamanı içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Verilen zaman içerisinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.



