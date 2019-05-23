MEB sınıfları açık havaya taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı, 23-29 Mayıs tarihleri arasında küresel ölçekte düzenlenen “Dünya Oyun Oynama Günü” ve “Okul Dışarıda” etkinlikleri kapsamında tüm okul öncesi eğitim kurumlarına sınıflarını açık havaya taşımaları ve dersleri oyun oynayarak işlemeleri konusunda talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Keçiören’de bulunan Aşık Veysel Anaokulunda düzenlenen etkinlikte çocuklar kadar veliler de eğlendi.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıyla okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak eğitimlerine dışarıda devam etmeleri istendi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim gören çocuklara okul bahçelerinde sınıf ortamı oluşturularak "yağ satarım bal satarım” gibi geleneksel oyunlar oynandı. Keçiören Aşık Veysel Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra veliler de büyük ilgi gösterdi. Çocuklar bir yandan ‘yağ satarım bal satarım’ , ‘çuval yarışı’ , ‘yakar top’ , ‘seksek’ oynarken bir yandan da etkinlik alanında oyun hamurlarıyla eğlendi. Çocuklara geleneksel oyunları öğretmek isterken bir anda kendilerini oyunların içinde bulan veliler ise ip atlayıp top oynadı, halat çekme yarışmalarına katıldı.

Aşık Veysel Anaokulu Müdürü Betül Zeynep Taşçı, MEB tarafından başlatılan projeye okul olarak önem verdiklerini vurguladı. Taşçı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı bir projeydi bu. Geçtiğimiz yıl da biz okul olarak katıldık. Bu yıl Türkiye ve dünya genelinde bu etkinliğin yapılması planlandı ve resmi olarak yapılması planlandı. Öğrencilerle yıl içerisinde yaptığımız etkinlik ve oyunlar bunlar. Şu an velileri de bu işin içine sokarak amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Veliler kendi çocukluklarına döndüler, eskiden bizler sokaklarda oynardık. Artık sokaklarda oynanmıyor, güvenli alanlar bulunmuyor. Çocuklar evlerde ve sınıflarda hapsoluyor. Etkinliğin amacı da zaten çocukları evlerin ve sınıfın içinden dışarı çıkarabilmek” ifadelerini kullandı.

“Kıyametin kopacağını bilseniz ağaç dikiniz”

Yeğenleri için etkinliğe katıldığını söyleyen Celalettin Karaaslan, eline kazma küreği alarak ağaç dikti. Karaaslan, “Buraya iki yeğenim için geldim. Ağaç dikmek bir sünnet, Peygamberimiz hadisinde, ’Kıyametin kopacağını bilseniz, ağaç dikiniz’ diyor. Çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. Yanı sıra sosyal olarak çocuklarımızla birlikte bir aktivite gerçekleştiriyoruz. Herkes burada enerjisini atıyor ve pozitif enerjiyle doluyor. Çocuklar aileleriyle beraber olduğundan dolayı dersin sadece okulda olmadığını, okul dışında da ders işlendiğini görüyor. Eğitim seviyesinin gelişebileceğini bizler sayesinde de gösteriliyor. Eğitim okulun içerisinde değil, her yerde ve sadece çocuklara bağlı değil veliler de bir şeyler öğreniyor” şeklinde konuştu.

Geleceği için ağaç diktiğini söyleyen Almina Hilal, “Geleceğimiz için burada ağaç dikiyoruz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Burada oynadığım oyunlardan daha önce ‘yağ satarım bal satarım’, ‘ saklambaç’ ve ‘körebe’ oynuyordum” dedi.

Oyunları çocuklar mı, veliler mi daha güzel oynuyor sorusuna ise Hilal, “Bence herkes çok güzel oynadı” cevabını verdi.

“Hayallerim çok güzelmiş”

Okulun duvarına boyama yapmaları için asılan kartonun üzerine hayallerini çizdiğini söyleyen anaokulu öğrencisi Canan Keskin, “Burada boyama yapıyorum. Duvara el baskısı yaptım ve etrafını boyamaya devam ediyorum. Hayallerim de çok güzelmiş. Elimdeki boya kuruyunca elim temizlenmiş olacak” dedi.

Elinde boyasıyla kelebek, yüz resimleri çizen veli Kader Erkayoğlu, “Çok güzel bir etkinlik. Aklıma gelen şeyleri karalıyorum. Çocuklar için değişik bir aktivite oldu. Çocuklar eğlendiler. En azından dışarıda oynamanın zevkine vardılar. Çocukların bugün anne ve babalarıyla birlikte oynamak kendilerine güzel hatıralar kattı” ifadelerini kullandı.

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı

MEB sınıfları açık havaya taşıdı