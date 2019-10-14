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MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığında sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için kurulan koordinasyon kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Toplantıda, okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar masaya yatırıldı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Alınan bilgiye göre, koordinasyon kurulu ilk toplantısını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, görüşülen önlemler bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulama safhasına geçilecek.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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