MEB takvimini güncelledi! | Ertelenen sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

LGS sınavının 6 Haziran tarihinde yapılması nedeniyle, 1 – 4 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan sözleşmeli öğretmen mülakatları için yeni tarih MEB tarafından duyuruldu. Binlerce kişi ise ertelenen sözleşmeli öğretmen mülakatlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Sözleşmeli Öğretmenlik için 01 - 04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine” başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;
“Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15 - 26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.
Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01 - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.
Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;
tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.
Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.
İlgililere duyurulur.”
SÖZLÜ SINAV SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 28 Haziran -2 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.
Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
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