MEB Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izleyecek

Özer, "Nisan ayında 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen ilimleri dersleri ile ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yapılacak." dedi.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılmasını hedef olarak koymuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu araştırmanın bu dönem yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık, bu konudaki çalışmalarını tamamladı.

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yılın nisan ayında 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yapılacağını bildirdi.

"Araştırma, merkezi ve eş zamanlı değil iller düzeyinde yapılacak. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili bir profil çıkartılarak iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirler belirlenecek. Diğer taraftan bu araştırmaları sürekli yapacağımız ve her araştırma sonunda iyileştirici tedbirler alacağımız için nihayetinde bu süreç, okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak."

- Açık uçlu sorular da sorulacak

Özer, araştırmanın 81 ilde kurulan ölçme değerlendirme merkezleri aracılığı ile yürütüleceğini belirterek, "4. ve 7. sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10. sınıf düzeyinde yapılacak araştırmada öğrencilere yönelik soruların yarısı açık uçlu sorulardan oluşacak. Tüm seviyelerde sorulacak soruların madde güçlük ve ayırt edicilik düzeyleri pilot uygulama ile test edildi ve nitelikli bir soru havuzu oluşturuldu." bilgisini verdi.

- Araştırma öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı

Mahmut Özer, nisan ayında yapılacak araştırma öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.