Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geçmişten bugüne görünümünü sunan "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" isimli rapor yayımlandı. Bakanlığın Eğitim, Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi kapsamında yayımladığı ilk rapor olan "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" raporunda, mesleki eğitimin tarihsel gelişimi, Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim sistemi, dünyada mesleki eğitime ilişkin yaklaşımlar ve çeşitli ülkelerde uygulanan modeller, küresel eğilimler, mesleki ve teknik eğitimi konu alan raporlar ve akademik çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. Raporun son bölümünde ise mesleki ve teknik eğimin daha nitelikli hale getirilmesi için 2023 Eğitim Vizyonu’nda vurgulanan hedefler detaylı sunuldu. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin ilk raporu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu, Ümare Altun, Yusuf Çidem, Feridun Saka ve Fikret Yalım tarafından hazırlandı.

Değerlendirme raporuna göre, 2017-2018 eğitim yılında ortaöğretim düzeyinde eğitim alan toplam 5 milyon 689 bin 427 öğrencinin 1 milyon 947 bin 282'si (yüzde 35) mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda bulunuyor.

\ - Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçe son altı yılda yaklaşık iki kat arttı Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçenin 2013-2018 yıllarında 6,32 milyar liradan 12,5 milyar liraya ulaşması, mesleki ve teknik eğitime verilen önemin göstergesi olarak değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitim veren öğretmen sayısındaki artışla 2017-2018 eğitim yılında öğretmen sayısı 130 bin 372'ye ulaştı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13 olarak gerçekleşti. Böylece yüz yüze eğitimin en önemli unsur olduğu mesleki eğitimde öğretmen-öğrenci etkileşimi artırıldı. - Öğrenci sayısında İstanbul, öğretmen sayısında Ege Bölgesi öne çıkıyor Raporda, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na (İBBS) göre oluşturulan 12 bölgede mesleki eğitimdeki öğrenci ve öğretmen sayıları da incelendi. Toplam 281 bin 424 öğrenci ile en fazla mesleki ve teknik eğitim öğrencisi İstanbul’da bulunurken, 19 bin 91 öğretmen ile en fazla öğretmen ise Ege Bölgesi'nde yer aldı.