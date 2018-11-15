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MEB, Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması" hedefi için önemli bir adım atarak mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladı - Bakanlığın "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açtığı haritalandırma çalışması, Endüstri 4.0 ile uyumlu mesleki eğitim alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerle illerin teknoloji ve üretim kapasitesi bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı özelliği taşıyor - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Ülkemizde bulunan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre dağılımları da iller bazında veri setine dahil edildi. Mesleki eğitimin dönüşüm planlamasında artık bu verileri kullanacağız"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması" hedefi için önemli bir adım atarak mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladı.

Bakanlığın "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açtığı haritalandırma çalışması, Endüstri 4.0 ile uyumlu mesleki eğitim alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerle illerin teknoloji ve üretim kapasitesi bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı özelliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mesleki ve teknik liselerde verilen mesleki alan eğitimlerine ilişkin verileri il bazında gösteren ve yine iller bazında teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladığını bildirdi.

Böylece mesleki eğitimin endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan mesleki eğitim haritasında, güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgeler arası teknoloji ve üretim kapasitesinin dikkate alındığını belirten Özer, "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması hedefine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iller bazında sanayinin üretim kapasitesi, çalışan profili ve sektörün bölgesel olarak dağılımı verilerinin değerlendirildiği bir veri tabanı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Öğrenci sayıları iller bazında haritalandırıldı

Bu haritalandırma çalışması yoluyla veri tabanına işlenen sektöre ait çalışan profil bilgileriyle mesleki eğitim verilen ve Endüstri 4.0 ile uyumlu alanlarda eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazında değerlendirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Özer, "Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre dağılımları da iller bazında veri setine dahil edildi. Mesleki eğitimin dönüşüm planlamasında artık bu verileri kullanacağız." diye konuştu.

Özer, yapılan bu çalışma ile birinci 100 Günlük İcra Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması" hedefine yönelik, sektörün ve eğitim kurumlarının Endüstri 4.0'e uyumunu sağlayacak dönüşümünün planlanması noktasında önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Bakanlığın mesleki eğitim haritasına, "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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