MEB, Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını çıkarttı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması" hedefi için önemli bir adım atarak mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladı.

Bakanlığın "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açtığı haritalandırma çalışması, Endüstri 4.0 ile uyumlu mesleki eğitim alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerle illerin teknoloji ve üretim kapasitesi bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı özelliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mesleki ve teknik liselerde verilen mesleki alan eğitimlerine ilişkin verileri il bazında gösteren ve yine iller bazında teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladığını bildirdi.

Böylece mesleki eğitimin endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan mesleki eğitim haritasında, güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgeler arası teknoloji ve üretim kapasitesinin dikkate alındığını belirten Özer, "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması hedefine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iller bazında sanayinin üretim kapasitesi, çalışan profili ve sektörün bölgesel olarak dağılımı verilerinin değerlendirildiği bir veri tabanı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.