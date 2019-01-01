MEB ve İŞKUR zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

Protokol ile öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için proje geliştiren Bakanlık, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gitti. Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 5 Mayıs 2017'de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, onlara iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

​Protokol kapsamında, koordineli çalışma yürütülebilmesi için 25-28 Eylül 2017'de özel eğitim meslek okulu bulunan 69 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde görevli iş ve meslek danışmanının katılımıyla Ankara'da bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli'de başlatılan uygulama ile iş verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi ve öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, öğrencilerin yeterlilikleri konusunda eğitim almış iş ve meslek danışmanları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrenci için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları da belirlendi.

Çalışmalar sonucunda 4 ilde 50'ye yakın mezun öğrenci, tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde beceri eğitimi için istihdam olanağına kavuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye mehter takımında çalışmak üzere 30 mezun öğrenciye de istihdam sağlandı.

- İllere resmi yazı ile duyuruldu

Bakanlık, bu çalışmayı Türkiye geneline yaygınlaştırma kararı aldı. Bu kapsamda, zihinsel engellilerin istihdamının ülke geneline yaygınlaştırılması için düzenli iş yeri ziyaretleri yapılacak, öğrencilerin yeterlilikleri belirlenecek ve işbaşı eğitimleri düzenlenecek.