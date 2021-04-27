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MEB ve ÖSYM’den açıklama | LGS ertelendi mi? Tam kapanmada LGS sınavı ile ilgili karar ne oldu?

27.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan günü yapılan Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sürecek 18 günlük bir tam kapanma kararı açıkladı. Bu tam kapanma süreci içerisinde gerçekleştirilmesi gereken sınavlar ile ilgili de yeni düzenlemeler gerçekleşti. Öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren LGS ile ilgili detaylar da İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede yer aldı. Peki LGS ertelendi mi?

MEB ve ÖSYM’den açıklama | LGS ertelendi mi? Tam kapanmada LGS sınavı ile ilgili karar ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime ara verildiği ve tüm sınavların ertelendiği bilgisini paylaştı. Bunun ardından ise birçok öğrenci ve veli kararın detaylarını araştırmaya başladı. Pekin LGS ertelendi mi? LGS, tam kapanma kararından ertelendi mi?

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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MEB ERTELENEN SINAVLARIN DETAYLARINI DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

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ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

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