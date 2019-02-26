Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani 'eğitiminiz iyileşirse ekonominiz iyileşecektir' mesajı bize verilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içindeyiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ( TOBB ETÜ) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ekonominin itici gücü olan TOBB'un varlığının ve TOBB-MEB iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu önemi ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki ile doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani 'eğitiminiz iyileşirse ekonominiz iyileşecektir' mesajı bize verilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşümün asıl hedef olduğuna değinen Selçuk, "Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin ders çizelgeleri, öğretmen eğitimleri, iş ve işlemlerin yürütülmesi, üretim bazlı eğitime geçilmesi vesaire bunlar mesleki eğitimde paradigmanın değişeceğini gösteriyor." dedi.

Selçuk, protokolün sadece Bakanlığın aldığı kararlarla değil, oda temsilcilerinin gayretleri ve okul müdürlerinin kararlarıyla belli bir noktaya taşınacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "Biz de gayretlerimizi esirgemeden desteklerimizi ortaya koymak durumundayız. 2023 eğitim hedeflerimiz doğrultusunda eğitim camiası olarak biz üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Bu protokol çerçevesinde gereken desteği vermek için taahhüt altına girdiler. Çünkü artık mazeretimiz kalmadı. Bazı sorunlar, bazı beklentiler vardı. Hepsi oldu. Biraz önce TOBB Başkanı Almanya'dan örnek verdi. Almanya'da mesleki teknik okulların yüzde 80'i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 civarında. Ben tüm bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." - "Uzun zamandır hayal edilen bir çalışma" Bu çalışmaların süreç içinde diğer teknik ve mesleki okulları etkileyeceğini ve yaklaşık 130 bin civarındaki öğretmenin de bu bağlamda yetişmesine hizmet edeceğini vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaların TOBB ve TOBB ETÜ ile birlikte yapılıyor olması TOBB ETÜ'nün, yani yüksek öğretim ayağının da olması, orta öğretimle yüksek öğretim arasındaki bağın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada TOBB ETÜ'nün varlığı TOBB'la bağlantısı olması açısından değil, orta öğretime yansıtılması açısından önem taşıyor. Tüm bu çalışmaları yaparken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin sektörle iç içe bir dönem olduğunu, ortak bir yönetim anlayışının söz konusu olduğunu, buna bağlı olarak da okullarımızda üretimin aslında bir öğrenme yöntemi olduğunun vurgulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllardır düşünülen, üzerinde konuşulan bir konu, odalar birliğimizin çok emek verdiği bir konu. Uzun yıllardır hayal edilen bir çalışmanın gerçekleştiriliyor olması için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - "Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza töreninin hem eğitim sistemi hem de iş dünyası için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir adımın atıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz. Bu vizyoner adımın atılmasını, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sağladı." dedi. İş dünyasından gelen bir bakanın farkını, ezberleri nasıl bozduğunu gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz yıllardır hep şundan şikayet eder dururduk: 'Firmalarımız çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor. Ama memleketin her yerinde kahvehanelerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor.' diye. Niye, çünkü okullarda verdiğimiz eğitim, dışarıda işe yaramıyor. Dışarıda talep gören nitelikler, okullarda öğretilmiyor. Bu asimetrik yapıyı değiştirmek zorundaydık." değerlendirmesini yaptı. Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Avrupa'daki örnekleri incelediklerini vurgulayarak, "Avrupa'da genç işsizliğin en düşük olduğu ülke, yüzde 6 ile Almanya. Niye? Çünkü mesleki eğitim ile reel sektörü, odalar vasıtasıyla birbirine entegre etmişler. 'Genç nüfusumuz var.' diye övünüyoruz. Ama aslında bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk." diye konuştu.

- "Türk iş dünyası elini taşın altına koyuyor" Protokolle Türk iş dünyasının, odaları ve borsaları vasıtasıyla elini taşın altına koyduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Milli Eğitim Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz. Ar-Ge ve beceri tasarım atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlayacağız." Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de, bir yılda üç dönem eğitimi ve "ortak eğitim" sistemini ilk başlatan ve tek uygulayanın TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olduğunu hatırlatarak, protokolün içeriğini şöyle anlattı:

"Şimdi bu sistem ülkemize model oldu. Buradaki tecrübemizi meslek okullarına da aktaracağız. Ayrıca bu okullardaki öğretmenlere, hizmet içi eğitimi ve iş başı eğitim vererek, onları da geliştireceğiz. Öğrencilere oda ve borsa üyesi firmalarda staj ve işbaşı eğitim imkanı sağlayacağız. Mezunların firmalarda istihdamını da destekleyeceğiz. Özetle 81 ilde 81 meslek lisesine TOBB camiası olarak sahip çıkacağız. Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, daha sonra tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız." Bu imzalar sayesinde mesleki eğitimde özel sektörün rolünün artacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, buradan mezun meslek liselilerin iş hayatına hazır şekilde yetişeceğini ve söz konusu gençlerin, ara elman değil, aranan eleman olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu protokolü imzaladı. Daha sonra protokole katkısı olan isimlerle fotoğraf çekildi. MEB ile TOBB arasında imzalanan protokolle, meslek liseliler TOBB koordinasyonunda, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla ortak eğitim modelinin avantajlarından faydalanacak.