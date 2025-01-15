MEB ve Ülkü Ocakları protokol imzalamıştı! Bakan Tekin açıklamada bulundu; Özel'e tavsiyesi var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak 'Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi' için protokol imzaladı.
Protokol özellikle muhalefetin tepkisini çekmiş ve konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelmişti. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu.
Tekin yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilemez konuşuyor ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. Yanlamak diye bir tabir kullanmış. Ben bunu daha çok şuna benzettim; yerel seçimlerden önce kent oydaşması diye birilerine yanaşan siyasi söyleme benzettim" dedi.
Yapılan protokollerin hukuk devletine uygun şekilde yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim Merkezlerindeki yetişkinlerle ilgilidir. Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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