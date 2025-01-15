MEB ve Ülkü Ocakları protokol imzalamıştı! Bakan Tekin açıklamada bulundu; Özel'e tavsiyesi var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak 'Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi' için protokol imzaladı.

BAKAN TEKİN'DEN PROTOKOL AÇIKLAMASI

Protokol özellikle muhalefetin tepkisini çekmiş ve konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelmişti. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu.

"ÇOK GEREKSİZ BİR SİYASİ İTHAMDA BULUNUYOR"

Tekin yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilemez konuşuyor ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. Yanlamak diye bir tabir kullanmış. Ben bunu daha çok şuna benzettim; yerel seçimlerden önce kent oydaşması diye birilerine yanaşan siyasi söyleme benzettim" dedi.

"HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ YETİŞKİNLERLE İLGİLİDİR; ÖZEL'E TAVSİYEM DANIŞMANLARININ VERDİĞİN BİLGİLERİ TEYİT ETSİN"

Yapılan protokollerin hukuk devletine uygun şekilde yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim Merkezlerindeki yetişkinlerle ilgilidir. Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır