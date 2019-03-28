MEB ve üniversiteler arasında “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve İşbirliği Protokolü” imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile üniversiteler arasında “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Teknik, Tokat Gaziosmanpaşa, Necmettin Erbakan ve Sakarya Üniversiteleri ile “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve İşbirliği Protokolü” imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, üniversitelerle işbirliği içinde devam eden bir eğitim anlayışının sürdüğünü belirterek, “Geleceğe dair iddialarımız var. Geleceğe dair bu iddialarımızı gerçekleştirmek için elimizde bulunan, gerçekten ülkemizin avantajı olan genç nüfusun bu iddialarımızı gerçekleştirmek üzere iyi yetiştirilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Anaokulundan başlayarak devam eden eğitim süreci içinde yükseköğretimin daha büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Safran, insanların ülkelerine yapacağı hizmetin yönü ve şeklinin burada kesinleştiğini kaydetti. Yüksek öğretimin evrensel bir değere sahip olduğunu söyleyen Safran, son yıllarda yükseköğretimde meydana gelen gelişmelere dikkat çekerek, “Hala geliştirmemiz gereken yönler var. Bunlardan en önemlisi de ülkenin kalkınmasında öncelikli olan mesleklere yönelik olarak kaliteli insan gücü yetiştirmek. Türkiye’nin koşullarının yetmediği, belki bizim meslek olarak yetiştirme sıkıntılarımız olan birtakım konularda yurt dışına öğrenci gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu’nun 2014’te üniversitelerin sınavla yabancı öğrenci alma kararına değinen Safran, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversiteler kendileri sınavlar yaparak yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelmesini sağladılar. Burada bu sistem içerisinde Türk kültürünü, yaşantısını, sosyal hayatını öğrenerek ve meslekleriyle ilgili gelişimleri sağlayarak aslında gittikleri ülkelerde birer Türkiye temsilcisi olarak da sayabileceğimiz insanlar. Bu anlamda özellikle üniversitelerin bu şekilde kendi bağımsız sınavlarını yaparak öğrenci kazandırmasını biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak destekliyoruz. Bu protokoller de bu amaca yönelik olarak yapılıyor.”

İmza törenine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu katıldı.

