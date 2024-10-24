MEB yönetmelikte değişikliğe gitti, ders geçme notları yeniden belirlendi... O notları almayanlar sınıfta kalacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıköğretim kurumları yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaparak ders geçme notlarını yeniden belirledi. 22 Ekim 2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile açıköğretim ortaokul ve liselerindeki puanlama sistemi, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi.

BAŞARILI KABUL EDİLMEK İÇİN EN AZ O NOTLARI ALMAK GEREKECEK

Yeni düzenlemeye göre, açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için Türkçe dersinden en az 70, diğer derslerden ise en az 50 puan almaları gerekecek. Açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı kabul edilecek.

AYRI DÜZENLEMER YAPILDI

Ortaokul ve lise için ayrı düzenlemeler de yapıldı. Ortaokulda geçme notu 45’ten 50’ye yükseltilirken, Türkçe dersinde başarılı olabilmek için 70 puan alma şartı getirildi.

Ayrıca, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi ve imam hatip liselerine yönelik yönetmelikler güncellenip birleştirilerek tek bir çatı altında toplandı.