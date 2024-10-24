HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MEB yönetmelikte değişikliğe gitti, ders geçme notları yeniden belirlendi... O notları almayanlar sınıfta kalacak!

MEB yönetmelikte değişikliğe gitti, ders geçme notları yeniden belirlendi... O notları almayanlar sınıfta kalacak!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim kurumları yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaparak ders geçme notlarını yeniden belirledi. Açıköğretim ortaokulunda Türkçe için en az 70, diğer derslerden en az 50 puan şartı getirildi. Lise öğrencileri içinse tüm derslerden 50 ve üzeri puan almak yeterli olacak.

MEB yönetmelikte değişikliğe gitti, ders geçme notları yeniden belirlendi... O notları almayanlar sınıfta kalacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıköğretim kurumları yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaparak ders geçme notlarını yeniden belirledi. 22 Ekim 2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile açıköğretim ortaokul ve liselerindeki puanlama sistemi, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi.

thumbs_b_c_8113a6c9530ffdee589736f788d3cbbc

BAŞARILI KABUL EDİLMEK İÇİN EN AZ O NOTLARI ALMAK GEREKECEK

Yeni düzenlemeye göre, açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için Türkçe dersinden en az 70, diğer derslerden ise en az 50 puan almaları gerekecek. Açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı kabul edilecek.

thumbs_b_c_67657c2ff1bea6ee84bd1e70c2329174

AYRI DÜZENLEMER YAPILDI

Ortaokul ve lise için ayrı düzenlemeler de yapıldı. Ortaokulda geçme notu 45’ten 50’ye yükseltilirken, Türkçe dersinde başarılı olabilmek için 70 puan alma şartı getirildi.

Ayrıca, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi ve imam hatip liselerine yönelik yönetmelikler güncellenip birleştirilerek tek bir çatı altında toplandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim ders meb türkçe
En Çok Okunan Haberler
Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.